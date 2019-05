मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास एक स्ट्रीट फूड वेंडर की हैरान कर देने वाली करतूत कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है। दावा है कि यहां इडली बेचने वाला एक व्यक्ति चटनी बनाने के लिए शौचालय का पानी प्रयोग कर रहा था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि स्ट्रीट फूड की शुद्धता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

क्या है मामला: दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें इडली बेचने वाला एक व्यक्ति चटनी बनाने के लिए शौचालय का पानी प्रयोग करता हुआ दिख रहा था। हालांकि इस वीडियो में इडली विक्रेता इडली के लिए स्टेशन के शौचालय से गंदा पानी लेते हुए दिख तो रहा है लेकिन जब वीडियो बनाने शख्स ने उसे टोका तो वह पानी गिराकर वह वापस अपनी दुकान पर आ गया और इडली बेचने लगा। यह वीडियो मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है।

@DisasterMgmtBMC @WesternRly @MumbaiPolice viral video of how hawkers use toilet water for feeding us outside borivali west station. pic.twitter.com/aFzI8jR6ob

— mili shetty (@saimili) May 31, 2019