मुंबई में एफडीए के आदेश के बाद कैंटीन के मेन्यू में बदलाव किए जा रहे हैं। स्कूल कैंटीनों में कोला की जगह छाछ और इडली ने वड़ा पाव की जगह ले ली है। मुंबई के स्कूल अब कैंटीनों के मेन्यू में बदलाव कर अभिभावकों को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि टिफिन बॉक्स में क्या-क्या चीजें डाली जानी हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा स्कूलों को परिसर में जंक फूड की बिक्री के खिलाफ जारी चेतावनी के बाद ये बदलाव किए गए हैं।

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर महाराष्ट्र के स्कूलों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 का सख्ती से पालन करने को कहा है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके परिसर के 50 मीटर के दायरे में कोई भी हाई फैट , चीनी और नमक (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थ न बेचे और अगर फूड ऑपरेटर्स इसका पालन नहीं करते हैं तो FDA को पत्र लिखें। ग्रामीण क्षेत्रों में वे ग्राम पंचायतों और सरपंचों से संपर्क कर सकते हैं।

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की पहल

सूत्रों के अनुसार, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सोमवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और शिक्षा आयुक्त के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि आदेश को एक सप्ताह के भीतर लागू किया जाए और प्रधानाचार्यों और खाद्य समितियों के प्रमुखों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुंबई में शिक्षा विभाग और बीएमसी ने सरकारी और निजी स्कूलों के 900 प्रतिनिधियों के साथ-साथ 50 मिड डे मील आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया।

स्कूलों की कैंटीन के मेन्यू से वड़ा पाव और समोसा हटाए गए

आर्क डायोसेसन बोर्ड ऑफ एजुकेशन (ABE) द्वारा संचालित स्कूलों की कैंटीन के मेन्यू से वड़ा पाव और समोसा हटा दिए गए हैं। इनकी जगह इडली, डोसा, पोहा, शीरा और उपमा परोसे जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एबीई ने तले हुए व्यंजन परोसना भी बंद कर दिया है। शहर के कई स्कूलों का संचालन करने वाले एबीई के फादर फ्रांसिस स्वामी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमने कैंटीनों से कहा है कि वे तले हुए व्यंजनों के स्थान पर इडली, डोसा, पोहा, शीरा और उपमा जैसे व्यंजन परोसें।”

दहिसर स्थित पूर्णा प्रज्ञा स्कूल में, कैंटीन के मेन्यू को गाइडलाइंस के अनुसार संशोधित किया गया है। प्रधानाचार्य अरुण दुबे ने बताया, “हम पहले से ही यह सुनिश्चित कर रहे थे कि तेल का इस्तेमाल दो बार से ज्यादा न हो लेकिन अब हमने कैंटीन के मेन्यू से तले हुए व्यंजनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।” स्कूल अभिभावकों के लिए टिफिन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है।

सांताक्रूज स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल ने अभिभावकों से जंक फूड, पैकेटबंद जूस और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करने और ताजा पका हुआ भोजन स्टेनलेस स्टील के टिफ़िनों में भेजने का अनुरोध किया है। ठाणे स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के अभिभावकों को भी इसी तरह के निर्देश भेजे गए हैं जबकि ठाणे में ही स्थित श्री मां विद्यालया ने कोल्ड ड्रिंक्स की जगह छाछ उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।

पेरेंट्स का कहना है कि ये नियम स्कूल परिसर से बाहर भी लागू हों

अभिभावकों ने इन बदलावों का स्वागत किया है लेकिन वे चाहते हैं कि ये नियम स्कूल परिसर से बाहर भी लागू हों। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की अनुभा सहाय ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “एफडीए के निरंतर अभियान ने अभिभावकों को पहले ही यह दिखा दिया है कि क्या अनहेल्दी है। स्कूलों के स्वस्थ टिफिन पर जोर देने से अब दिन में कम से कम एक या दो भोजन पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं लेकिन जिस तरह स्कूलों और अभिभावकों के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी तरह जंक फूड के खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं के लिए भी नियम होने चाहिए।”

यह भी पढ़ें: अभिजीत दीपके बोले- पीएम स्कूलों को बेहतर बनाने में दें फंड

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर फंड की कमी है तो ऐसे में पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल से ग्रामीण स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता है। दीपके ने कहा कि PM केयर्स फंड के उपयोग से ग्रामीण स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और 1,000 से अधिक नए हाई-टेक स्कूल बनाने के लिए किया जा सकता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें