मुंबई में मंगलवार को रातभर हुई भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह निचले इलाकों में पानी भर गया जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच मुंबई की मेयर जलभराव का जायजा ले रहीं थी तभी बीएमसी का एक कर्मचारी खुले मैनहोल में गिर गया।

अधिकारियों ने बताया कि मेयर रितु तावड़े बीएमसी कर्मियों के साथ किंग्स सर्कल के गांधी मार्केट में जलभराव का निरीक्षण कर रही थीं तभी बीएमसी का एक सुपरवाइजर खुले मैनहोल में गिर गया, हालांकि उसे तुरंत बचा लिया गया और कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद मुंबई में मानसून की तैयारियों को लेकर हमले शुरू हो गए।

मैनहोल में गिर गया बीएमसी का सुपरवाइजर

मेयर कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “एक खुला मैनहोल था और फुटपाथ और आसपास के क्षेत्र में बैरिकेड लगाए गए थे। उस व्यक्ति ने बैरिकेड हटाकर उस फुटपाथ तक पहुंचने की कोशिश की जहां मेयर खड़ी थीं और वह मैनहोल में गिर गया।” नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई।

इस बीच, घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, मुंबई से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ और शिवसेना (यूबीटी) की पार्षद और बीएमसी में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर ने रितु तावड़े की आलोचना की। वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “मेयर महोदया, प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरकर काम करने के लिए कहने से पहले उस नागरिक को देखिए जो आपके सामने ही एक मैनहोल में गिर गया है। यह व्यक्ति आपकी निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के कारण गड्ढे में गिरा है। यह कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि आपका भ्रष्टाचार रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है।”

मानसून के दौरान जलभराव और यातायात संबंधी समस्या

सत्तारूढ़ शिवसेना की विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने मुंबई की महापौर रितु तावड़े से नालों की अच्छी तरह सफाई कराने और उनमें से सूखा कचरा हटवाने के प्रयास तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव और यातायात संबंधी समस्या को रोकने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी हैं। मनीषा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए और लोगों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

इलाके में हुए जलभराव के कारण घंटों तक यातायात बाधित रहा। रातभर हुई भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। कई इलाकों में आठ घंटे में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई।

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