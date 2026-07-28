दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब केंद्र सरकार ने CJP को सभी प्रदर्शनकारियों के केस वापसी का भरोसा दिलाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने सोमवार (27 जुलाई) को उन लोगों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी रखा जो पिछले हफ्ते तक CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जांच को रोकने से जुड़े कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

जांच प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती- मुंबई पुलिस

इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि कई स्टूडेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स को मुंबई पुलिस की ओर से कॉल आए हैं और नोटिस भेजा गया है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होना है। पुलिस ने कहा है कि कोई विरोधाभास नहीं है। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि जांच बीच में नहीं रोकी जा सकती और मौजूदा प्रक्रिया के तहत राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शनों से पैदा हुए केस चार्जशीट फाइल होने के बाद ही वापस लिए जा सकते हैं।

बॉम्बे HC की वकील ने की जांच रोकने की सिफारिश

CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे चेंबूर एक व्यक्ति का नाम FIR में दर्ज है। उस शख्स को पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछा गया कि क्या प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील विक्रांत खरे ने बताया है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच को जारी रखे हुए हैं, जिसमें नाम वाले लोगों को नोटिस जारी करना और बयान दर्ज करना शामिल है। विक्रांत खरे ने बताया कि वह केस को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

चार्जशीट फाइल होने तक जारी रहेगी जांच

विक्रांत खरे ने आगे बताया कि हम सीनियर पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक केस वापस लेने का फॉर्मल ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई रोकने के लिए कम से कम अंतरिम निर्देश जारी करें। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का नाम आरोपी के तौर पर लिया गया है उनमें से कुछ को समन भेजे गए हैं क्योंकि जांच अभी चल रही है। अधिकारी ने कहा कि केस वापस लेने का प्रोसेस चार्जशीट फाइल होने के बाद ही शुरू होता है। ऐसे में चार्जशीट फाइल होने तक जांच जारी रहेगी और आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज होते रहेंगे।

‘हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया…’, कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक पर FIR की मांग

चंडीगढ़ की एक अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के खिलाफ दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…