मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। व्यक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।

वहीं, यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले साल बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद, एक यूके नागरिक संग्राम पाटिल को देश छोड़ने की अदालत मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं।

पुलिस जांच में जुटी

मुंबई पुलिस ने कहा, वह उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाता है। यह एफआईआर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दीपक सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में दीपक ने बताया कि बुधवार को इंस्टाग्राम पर उन्हें ‘teekhe_ladhke_no_1’ नाम के अकाउंट पर एक पोस्ट दिखाई दी।

डीपफेक वीडियो बनाया

दीपक ने आरोप लगाया कि यह अकाउंट डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके PM मोदी को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था, और एक फेक वीडियो बनाया गया था जिसमें बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें यही वीडियो फेसबुक पर भी नफीस आलम के एक अकाउंट पर मिला।

अपनी शिकायत में दीपक ने कहा कि इस वीडियो से कई कार्यकर्ताओं की भावनाएँ आहत हुई हैं।

पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज

दीपक की शिकायत के आधार पर, भोईवाड़ा पुलिस ने इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 353 (सार्वजनिक उपद्रव) और 356 (मानहानि) के तहत, आईटी अधिनियम की धाराओं के अतिरिक्त, एक FIR दर्ज की।

युवक के पहचान में जुटी पुलिस

भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करने वाले युवक की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है, क्योंकि हो सकता है कि वह नाम नकली हो।

पिछले साल दिसंबर में, मुंबई पुलिस ने भारतीय मूल के ब्रिटेन के एक डॉक्टर, संग्राम पाटिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कथित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में FIR दर्ज की थी। उनके खिलाफ एक ‘लुक आउट नोटिस’ जारी किया गया था, और 10 जनवरी को मुंबई पहुंचने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

पाटिल को चार महीने तक भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी।

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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने त्विषा शर्मा मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें