मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा पुलिस की तत्परता टल गया। पुलिस ने एक आदमी को समय पर पकड़ लिया, जो कथित तौर पर लोगों में ज़हरीली कैप्सूल बांट रहा था। फैयाज प्रेमजी नाम के शख्स को भायखला इलाके में तब हिरासत में लिया गया जब कैप्सूल खाने वाले करीब एक दर्जन लोग बीमार पड़ गए। कैप्सूल में कथित तौर पर जिंक फॉस्फाइड था, जो चूहे मारने की दवा वाला एक खतरनाक केमिकल कंपाउंड है।

सूत्रों ने बताया कि फैयाज प्रेमजी ने बाद में कबूल किया कि वह उस दिन हजारों लोगों को जहर देना चाहता था। शनिवार रात एक कोर्ट ने उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। फैयाज प्रेमजी को रे रोड पर रहमताबाद कब्रिस्तान के पास आशूरा जुलूस में शामिल लोगों के बीच गोलियां बांटते हुए पकड़ा गया था। भीड़ का फायदा उठाकर उसने उन्हें पेनकिलर और इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचने की कोशिश की।

11 लोगों ने खाया था कैप्सूल

सूत्रों का कहना है कि गोलियां खाने के बाद करीब 11 लोग बीमार पड़ गए थे। उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। अब सभी खतरे से बाहर हैं। उनमें से एक, सलमान सईद ने गोली लेने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) जयंत मीणा ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने कैप्सूल में ज़िंक फॉस्फाइड मिलाया था। अधिकारी ने आगे कहा कि उसके पास कोई भी गोली बांटने का जरूरी ऑथराइज़ेशन नहीं था।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके कैप्सूल स्टॉक पर छापा मारा और उसे ज़ब्त कर लिया। इनमें करीब 14,900 कैप्सूल थे। शुरुआती अंदाज़े से पता चलता है कि तब तक काफी गोलियां बांटी जा चुकी थीं। डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि आरोपी ने 30,000 खाली कैप्सूल और 50 kg फ़ॉस्फ़ोरस का भी ऑर्डर दिया था।

शुक्रवार को तीन महिला वॉलंटियर्स की सतर्कता की वजह से हज़ारों जानें बच गईं। उनमें से एक ने सबसे पहले आरोपी को गलत और संदिग्ध तरीके से गोलियां बांटते हुए देखा। वॉलंटियर्स ने तुरंत उसे रोका और पुलिस को बताया। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया गया, जिसमें लोगों से गोली न खाने के लिए कहा गया।

इम्यूनिटी बूस्टर बताकर दे रहा था कैप्सूल

जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने कथित तौर पर वॉलंटियर्स से कहा कि कैप्सूल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। हालांकि, उन्होंने आगे बढ़कर एक गोली खोलकर उसे चेक किया। अंदर पाउडर देखकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बताया। फैयाज प्रेमजी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और उसके कैप्सूल का स्टॉक ज़ब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि गोलियों का फोरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा।

फैयाज प्रेमजी ने बाद में कबूल किया कि उसका मकसद जुलूस में शामिल हज़ारों लोगों को मारना था। पकड़े जाने के बाद उसने कथित तौर पर पुलिस से कहा, “मैं कम से कम 15,000 लोगों को मारना चाहता था।” आरोपी की पहचान BBA ग्रेजुएट के तौर पर हुई है। हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी विदेश यात्रा की हिस्ट्री भी सामने आई है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि वह पहले ईरान और इराक जा चुका है।

आरोपी के खिलाफ भायखला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 (किसी जुर्म को करने के इरादे से ज़हर वगैरह से नुकसान पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब किसी भी संभावित टेरर लिंक और साज़िश के पीछे के मास्टरमाइंड की जांच कर रही है।

जिंक फॉस्फाइड कितना खतरनाक है?

जिंक फॉस्फाइड एक बहुत ज़हरीला केमिकल पदार्थ है। अगर इसे खाया जाए, तो यह गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस बनाता है। यह गैस इंसान के शरीर के लिए बहुत जानलेवा है, जो सीधे दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी और दिमाग पर असर डालती है। सबसे बुरी बात यह है कि इस जहरीले कंपाउंड का कोई खास एंटीडोट नहीं है। ज़िंक फॉस्फाइड निगलने पर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना ही एकमात्र उपाय है, जहां लक्षण के आधार पर इलाज और वेंटिलेटर सपोर्ट से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।