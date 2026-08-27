मुंबई के परेल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया जिसके बाद पुलिस ने इलाके में बल तैनात किया है। बुधवार रात मुंबई के परेल इलाके में ईद के जुलूस के बाद लक्ष्मी कॉटेज क्षेत्र के पास दो समूहों के बीच झड़प के सिलसिले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके चलते पुलिस को एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपी को पकड़ने के लिए हमने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।” पुलिस ने कहा कि वे अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि तनाव किस वजह से भड़का। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर कई पोस्ट हैं और लोग अलग-अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि, इस समय यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि तनाव क्यों भड़का क्योंकि हम मामले की जांच कर रहे हैं।”

एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “घबराने की कोई वजह नहीं है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हमें संदेह है कि दोनों समूहों ने नारे लगाए और उनके बीच कहासुनी हुई। उचित कार्रवाई की गई और स्थिति अब नियंत्रण में है।”

कानून व्यवस्था के संयुक्त आयुक्त मनोज शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पूरी तरह शांत है।” दोनों पक्षों द्वारा पत्थरबाजी की खबरों के बीच मुंबई पुलिस द्वारा मामूली बल प्रयोग की खबरें सामने आईं।

बेंगलुरु में जुलूस के दौरान झड़प के मामले में तीन FIR

वहीं, बेंगलुरु के बासवनगुडी में बुधवार को ईद-ए-मिलाद के जुलूस के दौरान हुई झड़प के मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह झड़प केआर रोड पर उस वक्त हुई जब कुमारस्वामी लेआउट से निकला एक जुलूस बनशंकरी थाना क्षेत्र को पार कर बासवनगुडी पहुंचा।

पुलिस ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि ‘राष्ट्र रक्षणा पाडे’ संगठन के पुनीत केरेहल्ली और अन्य लोग भगवा झंडे लेकर और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संगठन के सदस्यों ने कथित रूप से जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भड़काने का प्रयास किया और उनसे कहा कि वे नारे नहीं लगाएं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें