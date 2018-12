मुंबई-लखनऊ फ्लाइट में बम होने की धमकी, उड़ान भरने से रोका गया इंडिगो का विमान

इंडिगो के मुंबई से दिल्ली होकर लखनऊ जाने वाले विमान में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद शनिवार (15 दिसंबर, 2018) को उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया। सूत्रों ने बताया कि बम धमकी आकलन समिति (बीटीएसी) ने इस धमकी को गंभीरता से लिया जिसके बाद विमान को एक खाली स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को ‘सुरक्षित’ घोषित कर दिया। विमान को सुबह छह बजकर पांच मिनट पर प्रस्थान करना था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने यात्री सवार थे।

हवाई अड्डे के एक सूत्र ने बताया, ‘गो एयर फ्लाइट जी8 329 से दिल्ली जा रही एक महिला यात्री टी1 पर इंडिगो के चेक-इन काउंटर पर गई और वहां बताया कि इंडिगो की फ्लाइट 6ई 3612 में बम है।’ सूत्र ने बताया कि महिला यात्री ने कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाईं और दावा किया कि वे राष्ट्र के लिए ‘खतरा’ हैं। इसके बाद सीआईएसएफ के कर्मी उसे पूछताछ के लिए हवाई अड्डा पुलिस थाने लेकर गए। सूत्र ने कहा, ‘सीआईएसएफ के सहायक कमांडर के कार्यालय में बीटीएसी की बैठक बुलायी गयी जिसमें धमकी को विशिष्ट बताया।’

मामले में इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि मुंबई-दिल्ली फ्लाइट 6E 3612 में एक बम हो सककता है। हालांकि बाद में पता चला कि यात्री की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बाद में फ्लाइट एक घंटे की देरी से उड़ान भर सकी।

#UPDATE Indigo: A passenger travelling with another private carrier told our staff at Mumbai airport that there could be a bomb on Mumbai-Delhi flight 6E 3612. The passenger was found to be mentally unsound. Operations have resumed however the flight was delayed by one hour. https://t.co/w9boiryekQ

— ANI (@ANI) December 15, 2018