सेंट्रल रेलवे में सोमवार को मुकेश कुमार नाम के एक शख्स ने बड़े हादसे को टाल दिया। दरअसल मुंबई के तिलक नगर और कुर्ला स्टेशन के बीच हार्बर लाइन पर पटरी टूटी हुई थी। मुकेश को जब पता चला कि पटरी टूटी हुई है तो उन्होंने तुरंत लोकल ट्रेन के मोटरमेन से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। मुकेश की सक्रियता और सूझबूझ के चलते रेलवे ने उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया है।

सीएसटी की तरफ जा रही थी ट्रेनः पनवेल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ जा रही लोकल ट्रेन के मोटरमेन को टूटे ट्रैक की जानकारी मिली। इसके बाद सेंट्रल रेलवे ने टूटी हुई रेलवे लाइन को ठीक कराया। इसके चलते थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ लेकिन बड़ा हादसा टल गया। समय से जानकारी नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

पांच मिनट में शुरू हो गई रिपेयरिंगः टूटा हुआ रेलवे ट्रैक 9 बजकर 27 मिनट पर मिला और महज पांच मिनट बाद ही 9 बजकर 32 मिनट पर इसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि सीएसटी की तरफ जा रही लोकल ट्रेन को हार्बर लाइन पर काफी देर तक रोक कर रखा गया था। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में रेलवे परिसर में कई हादसे हो चुके हैं। इनमें ब्रिज टूटना, ब्रिज पर भगदड़ आने जैसी कुछ घटनाएं शामिल हैं।

Central Railway: A keyman named Mukesh Kumar did a heroic work after noticing the crack in the track & promptly stopped the motorman of the Panvel up local towards CSMT, and it averted a big possible accident. Railway to reward that motorman accordingly. pic.twitter.com/SEc1OXinov

— ANI (@ANI) January 14, 2019