मुंबई की 60 मंजिला इमारत में लगी आग, बचने को छत से लटकता रहा शख्स, फिर गिरकर मौत

मुंबई के लालबाग इलाके में एक 60 मंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई। आग लगते ही उसमें रह रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच जान बचाने के लिए एक शख्स बालकनी की छत से लटक गया।

घटना लालबाग के अविघ्न पार्क सोसाइटी बिल्डिंग की है, जहां शुक्रवार को अचानक से आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है, वो जान बचाने के लिए पहले बालकनी की छत से लटकता रहा, फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया। जिससे वो फिसलकर नीचे गिर गया। इस घटना का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है।

मृत युवक की पहचान अरुण तिवारी के रूप में हुई है। केईएम अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 30 वर्षीय अरुण तिवारी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को दोपहर करीब 12.45 बजे अस्पताल लाया गया था। जहां उसे मृत लाया घोषित कर दिया गया।

