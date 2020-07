बाबासाहेब आंबेडकर के घर में तोड़फोड़, मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR

संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के मुंबई स्थित आवास ‘राजगृह’ में कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया है। गमले भी तोड़ दिए गए है। घटना मंगलवार (7 जुलाई, 2020) शाम की है। इधर मुंबई पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटनास्थल की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में साफतौर पर देखा जा सकता है कि आवास के बाहरी हिस्से में रखे गमलों को खासा नुकसान पहुंचाया गया है।

मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार करने को भी कहा है। देशमुख ने कहा कि दादर में आंबेडकर के आवास पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाए की घटना निंदनीय है।

तीन मंजिला इमारत के केयरटेकर ने पुलिस को सूचित किया कि अपराधियों ने बीती शाम 6 बजे परिसर में तोड़फोड़ की और मामूली क्षति हुई है। केयरटेकर संग्रहालय और स्मारक की देखरेख करते हैं।

