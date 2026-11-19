महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) प्रमुख आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में दक्षिण मुंबई के नौ रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें ‘नेचुरल्स आइसक्रीम’, ‘बेरूत’, ‘मियां कबाब’ और 80 साल पुराना ‘चेतना रेस्तरां’ शामिल हैं। इन नौ आउटलेट्स पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। नतीजतन अब इन प्रतिष्ठानों को अब बंद कर दिया गया है।

नौ रेस्तरां के खिलाफ FDA की कार्रवाई

मंगलवार को FDA द्वारा की गई जांच के बाद दक्षिण मुंबई के नौ रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई में चेतना, कैफे आइडियल, मिया कबाब, बेरूत और नेचुरल्स आइसक्रीम जैसे जाने-माने रेस्तरां और आउटलेट शामिल हैं। जांच में कई कमियां पाई गईं, जिनमें रसोई में साफ-सफाई की कमी, कीड़े-मकोड़ों का होना, खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से रखना और जरूरी सुरक्षा रिकॉर्ड का न होना शामिल है।

FDA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह देखा गया कि कच्चे और पके हुए मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना ठीक से ढके एक साथ रखा जा रहा था। बर्तन धोने की जगह पर गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा कर्मचारी बिना एप्रन, दस्ताने या हेयरनेट पहने काम कर रहे थे।

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यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ रेस्तरां के पास अपने कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (FoSTaC) के रिकॉर्ड, थर्ड-पार्टी एजेंसियों द्वारा किए गए ऑडिट के दस्तावेज, और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों से जुड़े रिकॉर्ड नहीं थे। हमारे सहयोगी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इस बारे में रिपोर्ट दी है।

80 साल पुराने चेतना रेस्तरां में क्या पाया गया?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 80 साल पुराना चेतना रेस्तरां फोर्ट के काला घोड़ा इलाके में स्थित है। जांच में पता चला कि खाने-पीने की चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कंटेनर इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा ये कंटेनर जंग लगे रैक पर रखे हुए थे और रेफ्रिजरेटर की रबर सील भी खराब हालत में थीं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, चेतना रेस्तरां में कई खाद्य पदार्थों पर लेबल नहीं लगे थे। वहां पाई गई अन्य कमियों में पेस्ट कंट्रोल (कीट नियंत्रण) के रिकॉर्ड का न होना, फर्श पर गंदे पानी का जमा होना, खिड़कियों पर जाली का न होना, फर्श की टूटी टाइलें और फफूंदी का मौजूद होना शामिल है।

मिया कबाब रेस्टोरेंट में क्या पाया गया?

FDA की जांच के दौरान, फोर्ट स्थित मिया कबाब रेस्टोरेंट में कॉकरोच और मक्खियां पाई गईं। इसके अलावा, कच्चे चिकन को सही तापमान पर रखने के बजाय खुले में छोड़ दिया गया था। कंटेनरों को सीधे फर्श पर रखा गया था। साथ ही मीट पीसने वाली मशीन के अस्वच्छ हिस्से साफ प्लेटों के बगल में रखे हुए थे। रेस्टोरेंट में पेस्ट कंट्रोल (कीट नियंत्रण) के उपायों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था।

बेरुत के एक रेस्तरां में चूहों और मक्खियों की भरमार

बेरुत के कफ परेड इलाके में स्थित एक रेस्तरां में चूहों और मक्खियों की भरमार पाई गई। रेफ्रिजरेटर की चिलर यूनिट में जंग लगा हुआ था और फ्रिज के अंदर बर्फ की परत के साथ-साथ खाने-पीने का बचा हुआ कचरा भी जमा था। इसके अलावा खाना तैयार करने वाली जगह के पास बने शौचालय भी काफी गंदे पाए गए।

इसके अलावा, यह संदेह था कि इस जगह पर मिठाइयां बनाने के लिए एक अनधिकृत (बिना अनुमति वाला) सेक्शन बनाया गया था। यहां तापमान का जरूरी रिकॉर्ड और RuCo (इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल) का सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। ‘नेचुरल्स आइसक्रीम’ और ‘कैफे आइडियल’ की चर्चगेट शाखाएं उन प्रतिष्ठानों में शामिल हैं, जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं।

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