एनसीपी (NCP) की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण ने ट्वीट कर पुणे से दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया (Air India) की फ्लाइट में खराब गुणवत्ता वाला खाना परोसे जाने का आरोप लगाया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए एयर इंडिया कंपनी ने कैटरिंग की सर्विस देने वाली कंपनी को पिछले हफ्ते के पुणे-दिल्ली के सभी फ्लाइट का खर्च उठाने के लिए बोला है।

खराब खाने को लेकर राज्यसभा सांसद ने कि शिकायत: दरअसल राकांपा (NCP) की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण ने रविवार (8 अक्टूबर) को पुणे से दिल्ली जाने के लिए अपनी एयर इंडिया फ्लाइट में खराब भोजन की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि नाश्ते के लिए उन्हें जो आमलेट परोसा गया था, उसमें “अंडे के छिलके” थे। जिसकी शिकायत वंदना चौहान ट्विट कर किया था।

National Hindi News, 8 October 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

वंदना ने ट्वीट कर कहा सड़े हुए आलू मिले: वंदना चौहान ने ट्वीट पर लिखा कि, “कुछ दिन पहले एअर इंडिया की फ्लाइट में पुणे से दिल्ली की यात्रा की थी। इस दौरान नाश्ते के लिए एक ऑमलेट ऑर्डर किया था। 3-4 बाइट खाने के बाद मुझे उसमें अंडे के छिलके के छोटे-छोटे टुकड़े दिखे।” अपने अगले ट्वीट में सांसद ने बताया कि आलू सड़े हुए थे, बीन्स को कच्चा ही डाल दिया गया था और जैम मिनी जार में कुछ पाउडर रखे हुए थे।

Travelled Pun-Del on the early morning @airindiain flight few days back. Had ordered an omelette for breakfast. When I finished with 3-4 bites I hit upon shells of the egg in the omelette, @HardeepSPuri @MoCA_GoI @PMOIndia @narendramodi @DGCAIndia #FDA #CMDAirIndia (1/1) pic.twitter.com/QBeEHEus8d

— Vandana Chavan (@MPVandanaChavan) October 5, 2019