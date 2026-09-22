इमरान शेख रोजगार की तलाश में मुंबई आए थे। दो दिन बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर RPF चौकी शौचालय में अचेत पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शेख के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी मौत हिरासत में हुई है। अपराध जांच विभाग (CID) ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

क्या हुआ था?

मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी इमरान शेख मदद मांगने और ट्रेनों के बारे में जानकारी लेने के लिए RPF चौकी पहुंचे थे। शेख के रिश्तेदारों के अनुसार, उनके और RPF जवानों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद जवानों ने उनके साथ मारपीट की।

रेलवे अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि शेख ने RPF जवान पर हमला किया था। मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, हाथापाई में घायल होने के बाद, शेख को RPF चौकी में रखा गया और दोपहर करीब 12:30 बजे शौचालय ले जाया गया।

जब शेख 10 मिनट तक शौचालय से बाहर नहीं आए, तो RPF जवानों ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें अचेत पड़ा हुआ पाया। पुलिस को अंदेशा है कि उन्होंने शौचालय के अंदर फिनोल पी लिया होगा।

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने इस घटना के संबंध में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया है।

सीआईडी RPF चौकी के भीतर शेख की मौत की वजह बनने वाली परिस्थितियों की जांच करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी कोंकण रेंज के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वाघुंडे ने जांच शुरू कर दी है।

शेख के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

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मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार को एक बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर से टकरा गई और लगभग 75 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब चार छात्र मरीन ड्राइव से उत्तर की ओर जा रहे थे। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।