BMC ने वित्त वर्ष 24 के लिए 52,619 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% ज्यादा

BMC : बृहन्मुंबई नगर निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वायु प्रदूषण को कम करने और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन उपायों के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

बीएमसी नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने नागरिक बजट 2023-24 पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित किया। (Express photo by Ganesh Shirsekar)

बृहन्मुंबई नगर निगम (The BrihanMumbai Municipal Corporation) ने शनिवार को वर्ष 2023-24 के लिए 52,619.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार का बजट अनुमान 2022-23 की राशि (45,949.21 करोड़ रुपये) से 14.52 फीसदी ज्यादा है। बजट नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को पेश किया गया, जो नागरिक निकाय के राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं। 1985 के बाद यह पहली बार है कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय के प्रशासन ने एक प्रशासक को बजट पेश किया है क्योंकि इसके नगरसेवकों का पांच साल का कार्यकाल 7 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा था। इकबाल सिंह चहल ने की प्रेस कान्फ्रेंस नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में बीएमसी मुख्यालय में आज (04 फरवरी) को प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में प्रॉपर्टी टैक्स से इनकम का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत 7000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित कर 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होने कहा कि डीपी विभाग से 4,400 करोड़ रुपये का राजस्व होने की उम्मीद है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स से राजस्व 6,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। बीएमसी को निवेश पर 1707 करोड़ रुपये का ब्याज मिलने की उम्मीद है. वाटर चार्ज और सीवरेज से 1965 रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। बजट के दौरान घोषणा हुई है कि राज्य सरकार ने 5 सबसे भीड़ वाले इलाकों दहिसर टोल नाका, मुलुंड चेक नाका, मानखुर्द, कला नगर, बांद्रा और हाजी अली जंक्शन में एयर प्यूरीफायर लगाने का प्लान तैयार किया है। साथ ही, राज्य सरकार एक अभियान के तहत 35 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भी खरीदने के बारे में सोच रही है। Also Read Old Pension Scheme: क्या ओपीएस ने महा विकास अघाड़ी को दिलाई MLC चुनाव में जीत? बीजेपी ने माना ‘नाखुश थे वोटर’ निगम ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में चार्जिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। बीएमसी के 2023-24 के बजट के अनुसार जनवरी तक लगभग 990 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने का आदेश दिया गया है। बीएमसी ने तटीय सड़क परियोजना के लिए 3,545 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके साथ ही बीएमसी एक पार्किंग ऐप भी लॉन्च करेगी जिससे मुम्बईकर पहले ही अपने पार्किंग के लिए जगह बुक कर सकेंगे।

