23 जनवरी 1926 को बाल केशव ठाकरे का जन्म हुआ था। ऐसे में उनके जन्मदिन से एक शाम पहले मुंबई के एक आर्टिस्ट ने उन्हें अपने ही अनोखे अंदाज में याद किया। आर्टिस्ट ने बाला साहब के 93वें बर्थडे पर उनका एक पोर्ट्रेट बनाया वो भी 33 हजार रुद्राक्ष के साथ। रुद्राक्ष से पोर्ट्रेट बनाने के सवाल पर आर्टिस्ट ने कहा कि बाला साहब का रुद्राक्ष से खास रिश्ता था और यही वजह है कि मैंने उनका पोर्ट्रेट रुद्राक्ष से बनाया है।

कौन है आर्टिस्ट: बता दें कि इस आर्टिस्ट का नाम चेतन राउत है जो मुंबई का ही रहने वाला है। ऐसे में बाला साहब के 93वें बर्थडे पर चेतन ने उनको अनोखे अंदाज में याद किया। चेतन ने बाला साहब का 8*8 फीट का एक पोर्ट्रेट बनाया है। इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए चेतन ने 33 हजार रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही चेतन कहते हैं कि वो इस पोर्ट्रेट से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बाला साहब के जन्मदिन के मौके पर चेतन ने इस पोर्ट्रेट को मुंबई में शिव सेना भवन के सामने रखा है।

