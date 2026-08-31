मुंबई में 1 सितंबर 2026 (मंगलवार) से ऑटो और टैक्सी का किराया महंगा होने जा रहा है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कल से लागू होने वाले टैरिफ कार्ड जारी की डिटेल जारी कर दी है। इसमें दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए कम से कम किराया बताया गया है। 1.5 किलोमीटर की यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा का कम से कम किराया 26 रुपये से बढ़ाकर 27 रुपये और टैक्सी का किराया 31 रूपये से बढ़ाकर 33 रुपये कर दिया गया है।

नया किराया मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में लागू होगा। इसमें मुंबई के अलावा नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, मीरा-भायंदर और आसपास के अन्य इलाके शामिल हैं। बदले हुए टैरिफ के बाद AC टैक्सी का किराया रेगुलर काली-पीली टैक्सी के किराए से 10 फीसदी अधिक होगा। तय की गई दूरी के आधार पर 1-2 रुपये प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर किराए का 10 प्रतिशत वेटिंग चार्ज लगेगा।

18.22 रुपये होगा बेस फेयर

बदले हुए टैरिफ कार्ड के मुताबिक, 18.22 रुपये का बेस फेयर होगा जिसे सबसे करीबी रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। ऑटोरिक्शा के लिए हर किलोमीटर के बाद के किराए के तौर पर लिया जाएगा। टैक्सी के लिए हर किलोमीटर का बाद का किराया 21.90 रुपये होगा, जिसे भी सबसे करीबी रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

नाइट फेयर में हुई अधिक बढ़ोतरी

बदले हुए टैरिफ कार्ड के मुताबिक, आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच की यात्राओं पर किराए में 25 परसेंट की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की गई है। टैरिफ कार्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक टैक्सी और ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीकैलिब्रेट नहीं हो जाते। यह प्रोसेस 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा।

मीटर को रीकैलिब्रेट करने के लिए मिलेगा 3 महीने का समय

बता दें कि किराए बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MMRTA) द्वारा ऑटोरिक्शा के बेस किराए में 1 रुपये और टैक्सी के बेस किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आया है। इसके अनुसार, ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के पास बदले हुए किराए के अनुसार अपने मीटर को रीकैलिब्रेट करने के लिए तीन महीने का समय है। ऐसा न करने वालों को 30 नवंबर से हर दिन के हिसाब से डिपार्टमेंटल पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।

ऑटो का संशोधित किराया

दूरी पुराना किराया नया किराया बढ़ोतरी 1.5 किमी 26 रुपये 27 रुपये 1 रुपये 1.6 किमी 27 रुपये 29 रुपये 2 रुपये 1.7 किमी 29 रुपये 31 रुपये 2 रुपये 1.8 किमी 31 रुपये 33 रुपये 2 रुपये 1.9 किमी 33 रुपये 35 रुपये 2 रुपये 2.0 किमी 34 रुपये 36 रुपये 2 रुपये 2.5 किमी 43 रुपये 46 रुपये 3 रुपये 5 किमी 86 रुपये 91 रुपये 5 रुपये 10 किमी 171 रुपये 182 रुपये 11 रुपये

टैक्सी का संशोधित किराया

दूरी पुराना किराया नया किराया बढ़ोतरी 1.5 किमी 26 रुपये 27 रुपये 1 रुपये 1.6 किमी 27 रुपये 29 रुपये 2 रुपये 1.7 किमी 29 रुपये 31 रुपये 2 रुपये 1.8 किमी 31 रुपये 33 रुपये 2 रुपये 1.9 किमी 33 रुपये 35 रुपये 2 रुपये 2.0 किमी 34 रुपये 36 रुपये 2 रुपये 2.5 किमी 43 रुपये 46 रुपये 3 रुपये 5 किमी 86 रुपये 91 रुपये 5 रुपये 10 किमी 171 रुपये 182 रुपये 11 रुपये

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