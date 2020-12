बॉलीवुड एक्टर से राजनेता बनीं उर्मिला मातोंडकर ने मंगलवार को Shiv Sena ज्वॉइन कर ली। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ली। इस दौरान उद्धव की पत्नी भी मौजूद रहीं।

पार्टी का हिस्सा बनने के बाद उर्मिला ने शिवसेना के जनक और कट्टर दक्षिणपंथी नेता की छवि रखने वाले दिवंगत बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को नमन किया।

इससे पहले, महाराष्ट्र सीएम के नजदीकी सहयोगी हर्षल प्रधान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि गवर्नर कोटे से विधानपरिषद में नामांकन के लिए उर्मिला का नाम शिवसेना की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा गया।

उर्मिला इससे पहले कांग्रेस में थीं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी पार्टी के टिकट (उत्तर मुंबई सीट से) पर लड़ा था। पर बदकिस्मती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

दरअसल, उर्मिला ने कांग्रेस के वर्कर्स पर सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था। 10 सितंबर, 2019 को उन्होंने इसके बाद पार्टी को अलविदा कह दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र में मौजूदा समय में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जो कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है।

