मुंबई के स्थानीय इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। ये संग्रहालय मुंबई के सार्वजनिक स्थलों और विरासत क्षेत्रों में डिजिटल डैशबोर्ड की तरह होंगे जो मुंबई में किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान का नामकरण करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी और उस स्थान के स्थानीय इतिहास की जानकारी प्रदान करेंगे।

यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तेजिंदर सिंह तिवाना द्वारा पेश किया गया है और इस महीने के अंत में सदन की कार्यवाही के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तिवाना ने कहा कि इस कदम के पीछे मुख्य विचार उन प्रमुख हस्तियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, जिनका मुंबई की संस्कृति को आकार देने में योगदान कई लोगों को ज्ञात नहीं है।

मुंबई में सभी सड़क के नेम प्लेटों पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा

तिवाना ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मुंबई में बाबासाहेब अंबेडकर और शिवाजी महाराज के नाम पर सड़कें हैं और नागरिक उनके इतिहास से भलीभांति परिचित हैं लेकिन कवि वीआर कांत जैसी हस्तियां भी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनके नाम पर एक सड़क है लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए, इस परियोजना का उद्देश्य इन कम ज्ञात प्रतिष्ठित हस्तियों के महत्व को उजागर करना और लोगों में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।” तिवाना के प्रस्ताव के अनुसार, सभी सड़क के नेम प्लेटों पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा।

मुंबई में सभी चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नीले रंग के बोर्ड लगे हैं, जिन पर उस स्थान का नाम लिखा होता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन बोर्डों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। मुंबई नगर निगम अधिनियम के अनुसार, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का नाम उन हस्तियों के नाम पर रखा जाना अनिवार्य है जिन्होंने मुंबई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण लगभग हर सड़क और गली का नाम विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों, समाजसेवकों के नाम पर रखा गया है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, मुंबई में 19,000 सड़कें ऐसी हैं जिनका नाम विशिष्ट हस्तियों के नाम पर रखा गया है।

QR कोड स्कैन करने पर मिलेगी सड़क के इतिहास की जानकारी

नागरिक क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेंगे जो उन्हें एआई-संचालित डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहां एनिमेशन और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। तिवाना ने यह भी बताया कि ये क्यूआर कोड मुंबई के किसी विशेष क्षेत्र का स्थानीय इतिहास भी प्रदान करेंगे।

बीएमसी के सड़क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुंबई में कॉटन ग्रीन जैसे कई इलाकों का नाम कपास के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये स्थान उन मिलों के केंद्र थे जिन्होंने इस क्षेत्र को धन के मामले में हरा-भरा बना दिया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई सड़कों का नाम उनके दैनिक उपयोग के आधार पर रखा गया है। उदाहरण के लिए, क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित ब्रेड लेन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बेकरियां थीं जो बॉम्बे बंदरगाह में जहाजों को ब्रेड की आपूर्ति करती थीं।

तिवाना ने कहा, “उदाहरण के लिए अगर कोई हाजी अली में है तो वह निकटतम सड़क के बोर्ड पर उपलब्ध क्यूआर स्कैन को स्कैन कर सकता है और पूरे हाजी अली क्षेत्र, उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।”

मुंबई में LPG संकट का असर, रेस्टोरेंट्स में महंगा हुआ खाना

एलपीजी की कमी के चलते मुंबई के अधिकांश भोजनालयों ने पहले ही कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सब्जियां, खाद्य तेल, डिलीवरी के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, इंडक्शन स्टोव जो कई लोगों को रातोंरात खरीदने पड़े, इन सबका खर्च बढ़ गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें