मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बस में कुल 12 बच्चे सवार थे। घायल छात्रों को जैन अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। चार छात्रों का जेन अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बारिश के बीच मुंबई के चेंबूर में एक विशाल पेड़ यूनिवर्सल हाई स्कूल की बस पर गिर गया जिससे 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 2.50 बजे चेंबूर के हेरिटेज प्राइड भवन के पास रोड नंबर 11 पर घटी, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ स्कूल की वैन पर गिर गया।
पेड़ गिरने से 12 बच्चे वाहन के अंदर फंस गए। घटना के तुरंत बाद वैन के कंडक्टर और स्थानीय लोगों ने फंसे हुए बच्चों को बचा लिया। 12 बच्चों में से चार को मामूली चोटें आईं जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्रों को इलाज के लिए चेंबूर के जेन अस्पताल ले जाया गया। आपातकालीन बचाव दल ने गाड़ी के अंदर फंसे एक बच्चे को बाहर निकालने के लिए गिरे हुए पेड़ को काटा।
4 छात्रों को मामूली चोटें आईं
मुंबई फायर ब्रिगेड के बयान के अनुसार, “चेंबूर में रोड नंबर 11 पर यूनिवर्सल हाई स्कूल की एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया। बस में मौजूद 12 बच्चों को बस कंडक्टर और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें से 4 छात्रों को मामूली चोटें आईं जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्रों को आगे के इलाज के लिए ज़ेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 बच्चों की हालत स्थिर है। गंभीर रूप से घायल छात्र, विहान श्रीवास्तव (11 साल) को शाम 4:23 बजे मृत घोषित कर दिया गया।”
ठाणे में पेड़ गिरने व्यक्ति गंभीर रूप से घायल
इस तरह की एक और घटना में महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार सुबह एक बड़ा पेड़ गिरने से 52 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि सड़क किनारे खड़े 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 8:45 बजे वागले एस्टेट इलाके में हुआ। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि पवन झा नाम के शख्स अपने ऑफिस पैदल जा रहे थे, तभी अचानक पेड़ उनके ऊपर गिर पड़ा। हादसे में उनके सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
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पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित रिफाइनरी में मंगलवार को नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। भीषण आग लगने से 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें