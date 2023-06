Mukhtar Ansari Convicted: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 31 साल बाद आया बड़ा फैसला

Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है।

Mukhtar Ansari इस समय जेल में बंद है (File Photo- Express/Vishal Srivastav)

Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड पर 31 साल 10 महीने बाद आया फैसला आया है। कोर्ट परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट दोपहर 2 बजे सजा सुनाएगी। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाने से 50 मीटर की दूरी पर कांग्रेस नेता अवधेश राय को गोलियों से भून दिया गया था। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में क्राइम संख्या 229/ 91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मुख्तार अंसारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। इसी हत्याकांड में नामजद आरोपी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल अलग करवा ली है। जिसका प्रयागराज की सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। पिछले नौ महीने में मुख्तार में चार अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram