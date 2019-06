झारखंड में 24 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को ‘जघन्य अपराध’ करार देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार (25 जून) को कहा कि लोगों का गला दबाकर नहीं, बल्कि गले लगाकर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया जा सकता है। हज कोऑर्डिनेटर, हज असिस्टेंट आदि के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि झारखंड की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

‘जय श्रीराम गला दबाकर नहीं, गले लगाकर बोला जा सकता है’: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। विकास के एजेंडे पर कोई विध्वंसक एजेंडा हावी नहीं होना चाहिए। जय श्रीराम गला दबाकर नहीं, गले लगाकर बोला जा सकता है। ‘ उन्होंने कहा, ‘जो लोग ऐसी चीजें ऐसी करते हैं उनका मकसद सरकार के सकारात्मक काम को प्रभावित करना है। कुछ घटनाएं हो रही है, उनको रुकना चाहिए।’

Heartbreaking: 24-yr-old Tabrez Ansari was beaten up by mob on suspicion of theft in #Jharkhand for over 18 hours and was forced to chant Jai Shree Ram. Yesterday he succumbed to his injuries at a local hospital. pic.twitter.com/h1sQ6K8qIo

— Bhat Burhan (@bhattburhan02) June 23, 2019