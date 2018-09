जन्मदिन पर भाजयुमो के दो नेताओं की हर्ष फायरिंग सोशल मीडिया पर वायरल

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के दो नेताओं द्वारा आज यहां जन्मदिन मनाने के लिए कथित रूप से हवा में की गई हर्ष फायरिंग सोशल मीडिया में वायरल हो गई।

इस संबंध में शहर के बैरागढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बैरागढ़ पुलिस थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान ने ‘भाषा’ को बताया, ‘‘जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायर किये जाने के मामले में हमें आवेदन मिला है। आवेदन के साथ इस हर्ष फायरिंग का वीडियो भी है। ये फायर हवा में किये गये हैं। इसकी जांच की जा रही है।’’ उन्होंने कहा कि जब यह हर्ष फायर किये गये, तब शिकायतकर्ता मौके पर नहीं था। हालांकि, चौहान ने बताया कि लाइसेंस बंदूक से ऐसा करना कानून का उल्लंघन है।

यह घटना उस वक्त हुई, जब भाजयुमो नेता राहुल राजपूत का जन्मदिन उनके समर्थक शहर के बैरागढ़ इलाके में मना रहे थे। वायरल हुए इस वीडियो में राजपूत एवं भाजयुमो भोपाल जिले के अध्यक्ष नितिन दुबे हवा में हर्ष फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, राजपूत ने अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति बताते हुए कहा, ‘जिससे हमने हवाई फायर किया, वह चाइना मेड एयर गन थी। वह मेरी लाइसेंस पिस्तौल नहीं थी।

हमारे कार्यकर्ता मेरा जन्मदिन मना रहे थे। एक कार्यकर्ता ने मुझसे एवं नितिन से हर्षफायर करने का अनुरोध किया। इसलिए हमने उसके चाइना मेड एयर गन से हवा में हर्ष फायर किये।’’ वहीं, दूसरी ओर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत की जांच होगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

We need to understand when did this happen & under what conditions. Party workers visible in the video are good workers. We need to obtain all details related to this incident: Rahul Kothari, BJP on a video of BJP’s Rahul Rajput seen firing celebratory shots on his birthday. pic.twitter.com/YCumkWWSP8

— ANI (@ANI) September 9, 2018