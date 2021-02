मध्य प्रदेश के गुना में में एक आदिवासी महिला को जबरदस्ती अपने ससुराल के एक व्यक्ति को कंधे पर बिठाकर 3 किलोमीटर चलने को मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्यक्ति को कंधे पर उठाए हुए है और उसके इर्द-गिर्द कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर चल रहे हैं।यहां तक कि लोग महिला के उत्पीड़न पर हंसते हुए दिख रहे हैं। जब महिला धीरे चलने लगती है तो कुछ लोग उसे डंडे से पीटने लगते हैं।

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ने बताया, “4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया है जिसमें 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच चल रही है।”

महिला की शिकायत के मुताबिक वह अपने पहले पति से अलग हो गई थी और किसी और व्यक्ति के साथ रह रही थी। लेकिन इस बीच उसके पहले पति के रिश्तेदारों ने उसके घर आकर उसे उठा लिया और उसके बाद जबरन उसको सजा दी

A married tribal woman in Guna was beaten up, shamed and forced to carry her relatives on her shoulders as punishment @ndtv @ndtvindia @NCWIndia @sharmarekha @ChouhanShivraj @drnarottammisra @OfficeOfKNath @manishndtv @GargiRawat @vinodkapri @rohini_sgh pic.twitter.com/H8ZJL8m86g

