MP Politics: जयवर्धन सिंह ने खोला सिंधिया समर्थक मंत्री के खिलाफ मोर्चा, बोले- मंत्री जी के मन में रावण बैठा है, हमारे मन में राम

MP Politics: पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास के बारे में बात करती है।

MP Politics: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह। (फोटो सोर्स: File/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram