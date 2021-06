मध्य प्रदेश में पुलिस ने उन लोगों को “देशभक्त” का बैज लगाना शुरू कर दिया है, जो कि कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। वहीं जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, निवाड़ी जिले की पुलिस को कोविड -19 वैक्सीन लेने वाले यात्रियों पर एक बैज लगाते हुए देखा गया, बैज पर लिखा था, “मैं एक देशभक्त हूं क्योंकि मुझे टीका लगाया गया है”।

एक पुलिस वाले को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम उन लोगों का सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, और जिन्होंने नहीं ली है, उन्हें टीका लगवाने के लिए कह रहे हैं।” उन्होंने एक बाइक सवार से कहा, “लोगों को बताएं कि मुझे टीका लगाया गया है, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया है।” जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें एक पोस्टर पहनाया गया है, जिसमें लिखा है, “मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे टीका नहीं लगाया गया है। अभी तक।”

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि टीकों की कमी एक कारण हो सकता है कि अधिकांश को कोविड वैक्सीन वैक्सीन नहीं मिली है। इससे पहले, मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सब-इंस्पेक्टर को लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों को 30-45 मिनट के लिए भगवान राम का नाम लिखकर और उन्हें घर पर रहने और अपने परिवारों की देखभाल करने की सलाह देते हुए “दंडित” करते देखा गया था।

#WATCH Police in Madhya Pradesh’s Niwari honour those who have taken COVID19 vaccine with a badge that says, “I’m a patriot as I’m vaccinated”, & those who haven’t got vaccinated being made to wear a poster carrying a message, “Stay away from me as I am not vaccinated yet” pic.twitter.com/cmmv9HrlSf

— ANI (@ANI) June 9, 2021