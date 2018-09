कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को भोपाल दौरे पर आने वाले हैं। यहां पर रोड शो करने आए राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राहुल विशेष विमान से सुबह 11.30 बजे भोपाल पहुंचें। वे हवाईअड्डे से कार द्वारा लाल घाटी चौराहे पहुंचे। लालघाटी से दोपहर 12 बजे उनका रोड शो शुरू हुआ। यह रोड शो लगभग 18 किलोमीटर तक बताया गया है। राहुल का रोड शो लालघाटी से शुरू होकर वीआईपी गेस्ट हाउस, कलेक्टारेट के सामने, इमामी गेट, सदर मंजिल, कमला पार्क, पॉलीटेक्निक चौराहा, बाण गंगा, रोशनपुरा चौराहा, अपेक्स बैंक, पीसीसी, ज्योति टॉकीज, चेतक ब्रिज, कस्तूरबा नगर तिराहे से अन्ना नगर होते हुए भेल दशहरा मैदान तक जारी रहा।

कुछ देर पहले पहले ही राहुल गांधी के अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि आज भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक रोड-शो में शामिल होने जा रहा हूँ| यह रोड-शो 1:30 बजे लाल-घाटी सर्कल से निकलेगी| शाम 4 बजे BHEL दशहरा ग्राउंड में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लूँगा। भोपाल-वासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ|इसके अलावा राहुल ने एक और ट्वीट कर पीएम मोदी को भी जन्मदिन की बधाई दी।

राहुल गांधी भेल दशहरा मैदान में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के अनुसार, इस संवाद कार्यक्रम में 15 से 20,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेगें। कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार रात को भोपाल पहुंचकर आयोजन स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की।

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे राहुल गांधी के प्रवास के चलते भोपाल को कांग्रेस के रंग में रंगा गया है। सड़क के दोनों ओर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे है, वहीं कांग्रेस के झंडे भी लगाए गए हैं। राहुल गांधी के प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Happy Birthday to our PM, Narendra Modi ji! Wishing him good health and happiness always.@narendramodi

