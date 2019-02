मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के समर्थन में सीबीआई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कुत्तों के गले में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम की तख्तियां डालकर सरकार पर सीबीआई के दुरूपयोग का आरोप लगाया है। इसके अलावा इन लोगों ने सीबीआई पर मोदी सरकार के पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करने की बात कही है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच हुए विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी गूंज सुनाई दी। यहां प्रदेश की राजधानी में एनसीपी मुखिया शरद पवार की पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने रोशनपुरा चौराहे पर कुत्तों के गले में मोदी और शाह के नाम की तख्तियां डाली। जिसमें लिखा था मोदी और शाह की सीबीआई। इसके अलावा कई तख्तियों पर मोदी और शाह के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इस दौरान एनसीएपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीबीआई मोदी सरकार के पालतू कुत्ते की तरह बर्ताव कर रही है। फिलहाल कई लोगों ने इस विरोध- प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।

Bhopal: Nationalist Congress Party (NCP) workers protest against Central Government and in support of Mamata Banerjee over the West Bengal CBI issue. #MadhyaPradesh (6/2/19) pic.twitter.com/VWSDjUb8Mr

— ANI (@ANI) February 7, 2019