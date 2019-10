इस वर्ष पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इसको लेकर देश भर में कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मध्यप्रदेश के रीवा में कुछ असामाजिकतत्वों ने लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन में रखे उनके अस्थि के अवशेषों को चुरा लिए और उनकी तस्वीर पर अपमानजनक शब्द लिख दिए। इससे लोगों में काफी आक्रोश है।

जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो हुई जानकारी : दो दिन पहले जब महात्मा गांधी की जयंती पर कुछ लोग उनको श्रद्धांजलि देने बापू भवन पहुंचे तो इसकी जानकारी हुई। रीवा के जिला कांग्रेस प्रमुख गुरमीत सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। घटना से नाराज कांग्रेसियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया।

कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी : जिला कांग्रेस प्रमुख गुरमीत सिंह ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की हरकत है जो गांधी से नहीं, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पसंद करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे।

MP: A poster of Mahatma Gandhi, at ‘Bapu Bhavan’ in Rewa, was found defaced on Oct 2. An urn containing his ashes was also allegedly found missing. Police say “Poster has been repainted, FIR registered. Investigation is on. We’ve not received a complaint regarding the urn.”(3.10) pic.twitter.com/UTOwAnvhgf

