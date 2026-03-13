मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक होम गार्ड सैनिक की सेवा-मुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश उसकी पत्नी की ओर से दायर दहेज और क्रूरता के एक मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद पारित किया गया था। आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह कोई ‘थंब रूल’ नहीं है कि दोषी ठहराए जाने के हर मामले में किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त ही कर दिया जाए। थंब रूल का अर्थ है – एक मोटे तौर पर सटीक मार्गदर्शक या सिद्धांत, जो सिद्धांत के बजाय व्यवहार पर आधारित हो।

जस्टिस आशीष श्रोती ने होम गार्ड सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पाया कि उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता और दहेज की मांग के आरोपों के तहत दायर आपराधिक मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। होम गार्ड सैनिक ने जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसे केवल उसके खिलाफ आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने 6 मार्च के अपने आदेश में कहा, “यह कोई ‘थंब रूल’ नहीं है कि दोषी ठहराए जाने के हर मामले में किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त ही कर दिया जाए।” बता दें कि याचिकाकर्ता को फिलहाल इसलिए राहत दी गई है क्योंकि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है; उसके खिलाफ केवल एक FIR दर्ज की गई है और उसके तहत एक चार्जशीट।

रिकॉर्ड पर यह बात सामने आई है कि जांच के बाद चार्जशीट (चालान) दाखिल की गई थी और मामले का ट्रायल अभी कोर्ट में लंबित है। जबकि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से उसकी पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले में चालान दाखिल होने के आधार पर ही सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

मामले पर विचार किया जाना चाहिए

याचिकाकर्ता के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई ‘सेवा-मुक्ति प्रमाण पत्र’ जारी नहीं किया गया है। जबकि किसी होम गार्ड सैनिक को सेवा से मुक्त करने का आदेश देने से पहले हाइयर अथॉरिटी की मंजूरी आवश्यक होती है। सेवा मुक्ति की मंजूरी देने से पहले उच्च प्राधिकारी द्वारा मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

यह तब और भी अधिक जरूरी हो जाता है, जब याचिकाकर्ता को केवल आपराधिक मामले में चालान दाखिल होने के आधार पर ही उसकी नौकरी से मुक्त किया जा रहा हो और उस पर लगाए गए आरोपों के लिए उसे अभी तक दोषी भी न ठहराया गया हो। बता दें कि याचिकाकर्ता एक होम गार्ड सैनिक के रूप में कार्यरत था और गुना के जिला कमांडेंट के कार्यालय में तैनात था।

पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज

बता दें कि 10 अक्टूबर 2024 को, उसकी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम और BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक FIR दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने M.P. के नियम 23(f) के तहत आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए, अपने नियोक्ता को FIR दर्ज होने के बारे में सूचित किया था। होम गार्ड नियम, 2016, के तहत 12 अक्टूबर, 2024 और उसके बाद 29 सितंबर, 2025 को एक सूचना जारी की गई।

जनवरी 2026 में याचिकाकर्ता को एक ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया, जिसमें उससे पूछा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने अनुरोध के अनुसार अपना जवाब दाखिल किया और अपने नियोक्ता को उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके चलते, कुछ वैवाहिक विवादों के आधार पर, उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, जनवरी 2026 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया

याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, वकील निर्मल शर्मा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर यह दंड नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि जिन अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई है, उनमें कोई ‘नैतिक अधमता’ शामिल नहीं है, और इसलिए, ऐसी FIR के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करना गैर-कानूनी है।

सेवा में बहाल किया जाना चाहिए

उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी; हालांकि, संबंधित अधिकारी ने उक्त आदेश पारित करते समय इस स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया। ऐसे में उन्होंने दलील दी कि उक्त आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, सरकारी वकील सोहित मिश्रा ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई यह कार्रवाई ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार की जांच किए जाने का प्रावधान नहीं है। मिश्रा ने दलील दी कि एक बार जब याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले में ‘चालान’ (आरोप-पत्र) दाखिल हो जाता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को उसके नियोक्ता द्वारा एक ‘कारण बताओ नोटिस’ दिया गया था, और उसका जवाब प्राप्त करने के बाद ही उक्त आदेश पारित किया गया था। सरकारी वकील ने जोर देकर कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का उक्त आदेश निर्धारित प्रक्रिया के पूरी तरह से अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह भी पढ़ें – “अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि”: दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध पर रोक से हाई कोर्ट असहमत

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) परिसर में जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि उसकी स्पष्ट राय है कि ऐसा पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। अदालत ने विश्वविद्यालय और दिल्ली पुलिस को प्रतिबंध के खिलाफ कानून के छात्र की याचिका पर जवाब देने को कहा। पूरी खबर पढ़ें…