MP Farmers Protest: मध्य प्रदेश में मूंग दाल फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर किसान सड़क पर उतर आए हैं, और उन्होने सीएम आवास घेरने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस और किसानों के बीच झड़प की ये घटना राजधानी भोपाल के नर्मदापुरम में हुई। नाराज किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और बसों पर चढ़ गए। किसानों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है और वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं।

वीर सावरकर सेतु पर खड़े कर दिए ट्रैक्टर और ट्रलियां

आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो फिर हंगामा करेंगे। वीर सावरकर सेतु पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपना घर बना लिया है और आराम करने के बाद बारी-बारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसके अलावा भोपाल में किसान जमकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बसें खड़ी कीं थीं लेकिन किसा उन बसों पर ही चढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारी किसान पुलिसकर्मियों पर पानी की बोतलें और क्रेट को फेंक रहे हैं। कई किसान अर्द्धनग्न होकर नारेबाजी कर रहे हैं।

सीएम आवास को घेरने की कोशिश

प्रदर्शनकारी किसान उग्रता के साथ पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे। वे सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने बेरिकेडिंग उठा-उठाकर फेंकी है और जमकर हंगामा किया है। किसानों ने भारी संख्या में पहुंचकर कहा है कि अभी तो यह ट्रेलर है।

क्या बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव?

किसानों को विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “हम किसानों के लिए पूरे राज्य में ‘कृषि कल्याण वर्ष’ मना रहे हैं। हम कई कदम उठा रहे हैं। मैंने किसानों से जुड़े एक मामले पर एक समिति बनाई है। यह समिति किसानों से बात करेगी। कल हमने राज्य के कृषि मंत्री को भेजा था। आज भी मंत्री और अधिकारी बातचीत करेंगे। सरकार किसानों के लिए सकारात्मक सुझावों का समर्थन करती है। लेकिन दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे आम जनता को परेशानी न हो। हम बातचीत के ज़रिए इस समस्या का समाधान निकालेंगे।”

तैयारी के साथ आए हैं किसान

जानकारी के मुताबिक, नर्मदापुरम क्षेत्र से हजारों किसान सात दिन के राशन, बिस्तर और बर्तन लेकर भोपाल पहुंचे हैं। कई किसानों ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया है, वे रातें खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

क्या है किसानों की मुख्य मांग?

किसानों की प्रमुख मांग की बात करें तो वो मूंग की पूरी खरीद के साथ साथ फर्टिलाइजर वितरण में ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करने और कृषि व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल सीपीएम की युवा नेता आइशी घोष भी शामिल थीं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस गिरफ्तार सीपीएम के दफ्तर पहुंची, तो ये मुद्दा देश की संसद में गूंजा। इस मुद्दे पर सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीएम जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुसने का आरोप लगाया। पढ़िए पूरी खबर…