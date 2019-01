मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के लिए किसानों को आवेदन भरने के लिए कहा है। जिसके बाद कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की कर्जमाफी की योजना से कई किसान खासे परेशान नजर आ रहे है। किसानों का आरोप है कि कर्ज लिए बिना ही उन्हें कर्जदार बना दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के सागर में उन किसानों का नाम भी कर्जमाफी की लिस्ट में आया है जिन किसानों ने कर्ज ही नहीं लिया था। किसानों के आरोप के बाद सागर जिले के सेंट्रल कॉओपरेटिव कमेटी मैनेजर ने कहा कि हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ताजा मामला सागर जिले का है जहां बंडा और देवरी तहसील में कुछ किसान उस वक्त नाराज हो गए जब उन्हें यह पता चला कि उनका नाम भी कर्जमाफी की लिस्ट आ गया है। जबकि उनका कहना है कि उन लोगों ने कभी कर्ज ही नहीं लिया। कई किसानों ने आरोप लगाया कि पुराना कर्ज चुकता करने के बाद भी बैंक ने एक बार फिर लिस्ट चस्पा कर दी है, जिसमें उनके नाम हैं। मामला सामने आने के बाद सागर जिला केंद्रीय सहकारी समिति के प्रबंधक ने कहा, “हम बैंक प्रबंधक से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यदि किसी की गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।”

MP: Farmers in Sagar allege their names have been included in the list of farm loan waiver even when they never took a loan. Sagar Dist Central cooperative committee manager says "We're collecting info from the bank manager.Action will be taken if someone is found to be at fault" pic.twitter.com/SukRNc9B85

— ANI (@ANI) January 23, 2019