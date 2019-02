कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल के दौरे से पहले पूरे भोपाल में स्वागत के लिए जगह-जगह होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच एक होर्डिंग में दावा किया गया है कि राहुल गांधी सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। साथ ही होर्डिंग में राहुल को रामभक्त और सीएम कमलनाथ को हनुमान और गो भक्त बताया गया है।

बता दें कि भोपाल में राहुल गांधी के दौरे से पहले लगी होर्डिंग में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव महेश मालवीय की भी तस्वीर लगी है। होर्डिंग में राहुल के स्वागत में लिखा गया है- “सर्वसम्मति से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, ऐसे राम भक्त राहुल गांधी जी का झीलों की नगरी भोपाल भेल उद्योग नगरी क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन-स्वागत है।” इस होर्डिंग में जहां एमपी के सीएम को हनुमान भक्त और गो भक्त बताया गया है तो वहीं राहुल गांधी को राम भक्त बताया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पोस्टर के माध्यम से राहुल को ‘शिवभक्त’ बताया गया था।

Madhya Pradesh: Hoarding seen in Bhopal ahead of Congress President Rahul Gandhi's visit to the city on February 8. The hoarding addresses CM Kamal Nath as 'Hanuman evam Gau Bhakt' and Rahul Gandhi as 'Ram bhakt'. pic.twitter.com/6TLqn5sBID

— ANI (@ANI) February 6, 2019