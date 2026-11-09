मध्य प्रदेश के देवास जिले में शराब कांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस पदाधिकारी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर की गई है। पार्टी की ओर से इस बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पदाधिकारी राहुल जायसवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्हें देवास में कथित अवैध शराब तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने राहुल जायसवाल को पार्टी के सभी पदों से हटाने के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। माना जा रहा है कि एमपी कांग्रेस का यह कदम राहुल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को असहज स्थिति में डालने की वजह से लिया गया है।

पार्टी ने राहुल को सभी पदों से हटाया

कांग्रेस संगठन के महासचिव डॉ. संजय कामले की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरदा जिले के पदाधिकारी राहुल जायसवाल को तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। पत्र में खातेगांव पुलिस थाने के प्रभारी दिलीप पुरी की मौत की घटना को निंदनीय बताया गया है। राहुल जायसवाल को इस मामले में शामिल होने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

राहुल पर हैं यह आरोप

पुलिस के मुताबिक, राहुल जायसवाल कांग्रेस के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे और इससे पहले जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान जायसवाल ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि तस्करी नेटवर्क से जुड़ी एक शराब की दुकान में उनकी 30 फीसदी हिस्सेदारी थी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि जायसवाल शराब की आवाजाही और कारोबार से होने वाली कमाई के बंटवारे का समन्वय करते थे।

बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा

राहुल जायसवाल के गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को राजनीतिक संरक्षण हासिल था। बीजेपी ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या इस धंधे से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने में किया जा रहा था। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि जायसवाल और उनके भाई कथित तौर पर नेटवर्क से जुड़ी शराब की दुकान में साझेदार थे। उन्होंने जायसवाल को जीतू पटवारी का करीबी भी बताया।

रोड एक्सीडेंट में हुई थी दिलीप पुरी की मौत

देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की 1 नवंबर को रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। संदलपुर के पास इंदौर-बैतूल हाईवे पर दिलीप पुरी ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान ट्रक चालक ने ट्रक का पिछला पहिया दिलीप पुरी के ऊपर चढ़ा दिया। दिलीप पुरी की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि कॉन्स्टेबल सोहन जाट हादसे में घायल हो गए थे। पुलिस को शक था कि ट्रक में अवैध शराब ले जाई जा रही है।

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