MP Budget 2026 Highlights: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंगलवार (18 फरवरी 2026) को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। एमपी के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लगातार छठी बार बजट भाषण पढ़ा। देवड़ा ने विपक्ष की टोका-टोकी और व्यवधानों के बीच वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4,38,317 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य के लोगों पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर चिंता जताई और नारेबाजी की।

इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2026-27 का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है और सबको साथ लेकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के संकल्प का मॉडल है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश बजट में लाड़ली बहनों से लेकर किसानों पर धनवर्षा हुई। इस बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल-आईटी पार्क का ऐलान किया गया। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 1 लाख सोलर पंप की घोषणा की। हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश बजट में हुए बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बारे में…

वित्त मंत्री ने बजट में जानकारी दी है कि किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे सिंचाई की समस्या दूर करने के साथ ही खेती की लागत भी कम होगी। इ कदम से ना केवल बिजली की बचत होगी बल्कि किसानों को दिन में भी सुचारू सिंचाई की सुविधा भी मिल सकेगी। उज्जैन ने आने वाले सिंहस्थ कुभ के लिए सरकार ने तैयारियों की जानकारी दी। एमपी के वित्त मंत्री ने आयोजन से जुड़े अधिकतर बड़े निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026-27 में ही पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार ने नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 412 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रावधान है। गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना’ के तहत ₹21,630 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी मिली। एमपी सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा। लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और यह आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा।’ जीरामजी योजना के लिए10,428 करोड़ रुपये का प्रावधान। पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश के 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ना केवल बच्चों के स्वास्थ्य में इससे सुधार होगा बल्कि दूध को सुरक्षित स्टोर करने में भी आसानी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए एमपी बजट में 4,454 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

बजट पेश किए जाने से पहले विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लेकर विधानमंडल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पहुंचे। सिंघार ने दावा किया कि बजट सत्र से पहले ही सरकार द्वारा 5,600 करोड़ रुपये का उधार इस बात का संकेत है कि राज्य कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पर कुल कर्ज बजट से भी अधिक हो चुका है।