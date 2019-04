एमपी: हाथ में तलवार लेकर युवती के घर पहुंचा बीजेपी विधायक का पोता, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के गुना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीलाल जाटव के पोते पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लड़की के मुताबिक विधायक के पोते विवेक जाटव उसे पिछले डेढ़ साल से परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं उसे विवेक ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। लड़की का कहना है कि विवेक उसका रास्ता रोक लेता है और जबरदस्ती फोन पर बात करने के लिए कहता है। विवेक धौंस दिखाता है और कहता है कि मैं राजा हूं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।

लड़की के दिए गए बयान के मुताबिक वह लड़का पिछले डेढ़ साल से उसे परेशान कर रहा है। बीते रोज विवेक उस लड़की के घर तलवार लेकर आया और उसके परिवारवालों को जान से मारने की धमकी दी और लड़की पर एसिड अटैक करने की बात कही। लड़की का कहना है कि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पुलिस ने लड़की के आरोप को खरिज करते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

MP: Woman alleges that Vivek Jatav (grandson of BJP Guna MLA Gopilal Jatav) has been harassing her for 1 1/2 yrs,says,”Y’day he came to my house with a sword,threatened to kill my parents&attack me with acid.Police hasn’t taken any action yet.Police says,”probe will be conducted” pic.twitter.com/awiSszhFdd

