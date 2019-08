New Traffic Rules: देश में लापरवाही से ड्राइविंग करने के चलते हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से सड़क दुर्घटनाओं के खौफनाक वीडियो सामने आते हैं। इनमें हर साल हजारों लोग असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। हादसों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने यातायात के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन), 2019 पेश किया था, जिसे संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इस संशोधन प्रस्ताव को 2017 में भी पेश किया गया था, लेकिन तब पास नहीं हो पाया। नए नियम रविवार (1 सितंबर) से लागू हो जाएंगे।

हर गलती पर पहले से कई गुना जुर्मानाः सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने (Drunken Driving), बिना हेलमेट ड्राइविंग, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने, अनियंत्रित रफ्तार, सिग्नल की अनदेखी समेत हर गलती के लिए जुर्माने और सजा को सख्त बना दिया है।

जानिए किस गलती के लिए अब कितना जुर्मानाः मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदलाव के बाद पकड़े जाने पर कार्रवाई में इस प्रकार बदलाव हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के हिसाब से जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। ये हैं कुछ अहम बदलाव…

– बिना लाइसेंस ड्राइविंग : 1000 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए

– बिना टिकट यात्रा (Without Ticket) : 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए

– शराब पीकर चलाना (Drink and Drive) : 2 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए

– ओवर स्पीड या रेस लगाना (Over speed) : 500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए

– बिना परमिट का वाहन : 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए

– सीट बेल्ट : 100 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए

– बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग (Vehicle Insurance) : 1000 से बढ़ाकर 2 हजार रुपए

ये हैं नए नियमः केंद्र सरकार ने पुराने कानून को सख्त बनाने के साथ-साथ इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े हैं।

– ओवर साइज व्हीकल : 5 हजार रुपए

– इमरजेंसी वाहनों को जगह न देना : 10 हजार रुपए

– नाबालिगों के अपराध : 25 हजार रुपए के साथ 3 साल की सजा

