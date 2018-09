हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने के आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है। हालांकि, आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरों को जारी किया गया है और उनका सुराग देने वालों को एक लाख ईनाम देने की घोषणा की गई है। बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन आक्रोशित हैं। उन्होंने मुआवजे का चेक लौटा दिया है। उनका कहना है कि हमें पैसा नहीं इंसाफ चाहिए। पुलिस पहले उन दरिंदों को पकड़ कर लाए, जिन्होंने यह काम किया है। पीडि़ता की मां ने बताया कि, ” कल (15 सितंबर) कुछ अधिकारी हमारे घर आए थे और मुझे मुआवजा राशि का चेक दिया। मैं आज इसे वापस कर रही हूं। हमें इंसाफ चाहिए, पैसा नहीं। घटना के पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस पहले उन दरिंदों को पकड़े।”

Some officials came yesterday to give me a compensation cheque. I am returning it today, as we want justice & not money. It has now been 5 days & none of the accused have been arrested till now: Mother of Rewari gangrape victim #Haryana pic.twitter.com/fRYGuTP7oj

— ANI (@ANI) September 16, 2018