मेरठ: तीन बदमाश आए और बुजुर्ग महिला के चेहरे-छाती में उतार दीं 10 गोलियां, देखिए दिल दहलाने वाला वीडियो

बेखौफ बदमाशों ने बुधवार को दिनदहाड़े सौरखा गांव में मां-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारते तीन हमलावर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस के अनुसार मृतक सपा का स्थानीय नेता है। चुनावी रंजिश में अक्टूबर 2016 में परिवार के मुखिया की भी हत्या कर दी गई थी। मां-बेटे की इसी हत्या में 25 जनवरी को गवाही होनी थी। पुलिस के अनुसार गांव सौरखा निवासी 28 वर्षीय बलमेंद्र उर्फ भोलू सुबह 11 बजे अपनी स्विफ्ट कार से मेरठ जा रहा था। बदमाशों ने भोलू की कार रुकवाई और उस पर गोलियां बरसा दीं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाहर चारपाई पर बैठी भोलू की 60 साल की मां निछत्तर कौर की गोली मारकर हत्या कर दी।

वहीं दूसरी तरफ, सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाने समेत कुल 13 मामलों में वांछित समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने कुछ दिनों पहले ही समर्पण कर दिया। उनको मंगलवार शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बावजूद सुमित मुठभेड़ प्रकरण में कमिश्नरी पार्क में सभा करने को लेकर प्रशासन ने अतुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Meerut shocker: Day-light double murder captured on camera, three armed assailants shoot 10-times at 65-year old woman, next target her son who was shot dead in car. Husband was killed last year. @Uppolice pic.twitter.com/qZmVoJ86XT

