9/11 हमले के 9 साल बाद इजरायल से मुंबई पहुंचा मोशे, आतंकियों के हाथों मारे गए थे मां-बाप

26 नवंबर 2008 के दिन हुए आतंकी हमले में अपने मां-बाप को खोने वाला माशे 9 साल बाद मंगलवार को मुंबई लौट आया है। मोशे मंगलवार की सुबह अपने दादा रब्बी होल्ट्सबर्ग के साथ इजरायल से मुंबई एयरपोर्ट आया। मुंबई में जन्म लेने वाले मोशे की उम्र 26/11 आतंकी हमले के वक्त महज दो साल थी। उसके पिता रब्बी गेव्रिएल होल्ट्सबर्ग और माता रिवका होल्ट्सबर्ग की मौत नरीमन हाउस में हुए आतंकी हमले में हो गई थी। हमले के दौरान मोशे की नानी ने उसे आतंकियों की गोलियों से सुरक्षित रखा था। माता-पिता की मौत के बाद मोशे के नाना-नानी ने इजरायल में उसका पालन किया और अब उसकी उम्र 11 वर्ष हो चुकी है। मोशे 18 जनवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 26/11 हमले में मारे गए लोगों की याद में मुंबई में बने मेमोरियल का उद्घाटन करेगा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स का कहना है कि यह बहुत ही स्पेशल दिन है। दादा रब्बी होल्ट्सबर्ग नाचमन ने कहा, ‘भगवान का शुक्रिया करते हैं कि मोशे वापस आ सका। मुंबई अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है।’

Moshe Holtzberg(Baby Moshe), who lost his parents in the 26/11 terror attacks, arrives in Mumbai again pic.twitter.com/W3U7jL6ZLF

— ANI (@ANI) January 16, 2018