महाराष्ट्र विधान परिषद ( MLC) के लगभग एक तिहाई सदस्य किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं। यह दिखाता है कि राज्य के उच्च सदन में वंशवाद प्रभावी है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मौजूदा और नव निर्वाचित सदस्यों की समीक्षा से पता चला कि 73 सीटों में से 24 सीटें सदन की वर्तमान या पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों या सहकारी समितियों, शिक्षा ट्रस्टों और स्थानीय निकायों में प्रभावशाली हस्तियों से संबंधित नेताओं के पास हैं।

यह कुल भरी हुई सीटों का 33% से अधिक सीटें हैं। परिषद में 78 स्वीकृत सीटें हैं जिनमें से 5 वर्तमान में रिक्त हैं। विधान परिषद में बहुस्तरीय चुनावी प्रणाली है। यहां सदस्यों का चुनाव विधायकों, स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है जबकि कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।

महाराष्ट्र विधान परिषद में राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं 25 सदस्य

ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि महाराष्ट्र उन कुछ राज्यों में से एक है जहां विधान परिषद है और सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से नहीं होता है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था लेकिन फिलहाल यह राजनीतिक परिवारों के लिए सरकार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने का एक जरिया बन गई है। यह प्रवृत्ति सभी दलों में व्याप्त है। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 25 सदस्यों में से 9 भाजपा से, 5 राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से और 1 एनसीपी (एसपी) से, 5 कांग्रेस से और 4 शिवसेना और उसके सहयोगी दलों से संबंधित हैं। हाल ही में हुए परिषद चुनावों ने इस प्रवृत्ति को और पुष्ट किया है।

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को मिली विधान परिषद में जगह

इस बार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बेटे अनिकेत तटकरे, पूर्व राज्यसभा सांसद संजय काकड़े के बेटे विक्रम काकड़े, पूर्व सांसद प्रसाद तनपुरे के बेटे और वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल के भतीजे प्राजक्त तनपुरे, दिवंगत कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और पूर्व मंत्री सतीश चतुवेर्दी के बेटे दुष्यंत चतुवेर्दी को विधान परिषद में जगह मिली है।

महाराष्ट्र के कई जाने-माने राजनीतिक परिवारों का विधानसभा परिषद में प्रतिनिधित्व बना हुआ है। भाजपा नेता पंकजा मुंडे दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं जबकि एनसीपी नेता पंकज भुजबल वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के बेटे हैं। भाजपा के संदीप जोशी पूर्व एमएलसी दिवाकरराव जोशी के बेटे हैं। कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद डॉ डीवाई पाटिल के बेटे हैं जबकि राजेश राठौड़ पूर्व विधायक और एमएलसी धोंडीराम राठौड़ के बेटे हैं।

किरण सरनाइक का संबंध पूर्व मंत्री बाबासाहेब सरनाइक के परिवार से

अन्य राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं में भाजपा के निरंजन दावखरे जो पूर्व विधान परिषद उपाध्यक्ष वसंत दावखरे के बेटे हैं, परिणय फुके जो जिला नेता रमेश फुके के बेटे हैं, अभिजीत वंजारी जो पूर्व विधायक गोविंदराव वंजारी के बेटे हैं, अरुण लाड स्वतंत्रता सेनानी जीडी बापू लाड के बेटे हैं। वहीं, किरण सरनाइक का संबंध पूर्व मंत्री बाबासाहेब सरनाइक के परिवार से है और भाजपा के नव निर्वाचित एमएलसी गोकुल गीते के भाई गणेश गीते नासिक नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष हैं।

इस सूची में भाजपा के एमएलसी विवेक कोल्हे भी शामिल हैं जो नेता बिपिन दादा कोल्हे के बेटे और पूर्व मंत्री शंकरराव कोल्हे के पोते हैं, भाजपा के योगेश टाइलकर की मां रंजना टाइलकर भी नगरपालिका राजनीति में हैं। इनमें से कई परिवार चुनावी राजनीति, सहकारी समितियों और शैक्षणिक संस्थानों में दशकों से प्रभावशाली बने हुए हैं।

बीड जिले में मुंडे परिवार का प्रभाव

मराठवाड़ा के बीड जिले में पंकजा मुंडे और भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे के माध्यम से मुंडे परिवार का प्रभाव बना हुआ है जबकि तटकरे परिवार के सुनील तटकरे सांसद, अदिति तटकरे राज्य मंत्री और अनिकेत तटकरे कोंकण के रायगढ़ में विधानसभा सदस्य हैं। भुजबल परिवार ने उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक में भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति बरकरार रखी है जिसमें वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके बेटे पंकज भुजबल शामिल हैं जो दो बार के विधायक हैं और हाल ही में विधानसभा में प्रवेश किया है।

सत्यजीत तांबे को नासिक ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र अपने पिता सुधीर तांबे से विरासत में मिला है जिन्होंने कई बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उनका संबंध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट से भी है। कांग्रेस नेता विक्रम काले जो पूर्व एमएलसी वसंतराव काले के बेटे हैं, 2010 से छत्रपति संभाजीनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार

मोहिते-पाटिल परिवार पश्चिमी महाराष्ट्र के दो सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार हैं जिनका विधानसभा, संसद, चीनी सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों के माध्यम से इस क्षेत्र में दशकों से जुड़ाव रहा है। पवार परिवार की उपस्थिति आज भी बरकरार है। सुनेत्रा पवार जो प्रभावशाली पवार परिवार का हिस्सा हैं, लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में पहुंचीं। बाद में वे विधायक बनीं और अपने बेटे पार्थ को अपनी जगह राज्यसभा भेजा।

यह परिषद उन नेताओं के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में तेजी से उभर रही है जो प्रत्यक्ष चुनाव हार जाते हैं लेकिन अपनी पार्टियों के लिए जरूरी हैं। पंकजा मुंडे ने बीड से 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद परिषद में प्रवेश किया और बाद में उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शिवसेना की पूर्व सांसद भावना गावली और हेमंत पाटिल जिन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया था उन्हें भी परिषद में जगह दी गई। बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट हारने वाले जीशान सिद्दीकी एनसीपी के विधायक कोटे के माध्यम से विधायिका में वापस लौटे।

राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई का कहना कि इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों द्वारा नियंत्रित है।

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