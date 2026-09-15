उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 14,429 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। इससे जुड़ा प्रस्ताव सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस प्रस्ताव को शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राज्य में 14,429 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत चयनित किए गए हर स्कूल को 2.07 रुपये दिए जाएंगे।

स्मार्ट स्कूलों में इंंटरनेट कनेक्टिविटी पर होगा काम

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जिन स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) लैब जैसी सुविधाएं होंगी।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि टीचर इंटरनेट कनेक्टिविटी और ICT सुविधाओं के जरिए बच्चों को पढ़ा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से शिक्षा को आगे बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी, खासकर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए।

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रंजना मिश्रा अपने इस लेख में बता रही हैं कि देशभर में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि कई स्कूल ‘एकल शिक्षक’ के भरोसे चल रहे हैं। इस बदहाली का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान लड़कियों को उठाना पड़ता है। पूरा लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें।