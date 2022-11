Morbi Bridge Collapse: मामले को हल्‍के में लेना छोड़‍िए, शाम तक जवाब दीज‍िए या एक लाख जुर्माना भर‍िए- MMC पर भड़का गुजरात हाईकोर्ट

Morbi Bridge Collapse: मुख्य न्यायाधीश कुमार ने एमएमसी की ओर से पेश वकील से कहा कि इस मामले को इतनी लापरवाही से लेना बंद करें। या तो आज शाम तक अपना हलफनामा दाखिल करें या एक लाख रुपये का भुगतान करें।

मोरबी हादसे का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था (पीटीआई फोटो)

