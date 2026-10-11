उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बीजेपी विधायक सुशांत सिंह चर्चा में हैं। बीजेपी विधायक सुशांत सिंह पर आरोप है कि उनके घर पर सोने के कंगन की संदिग्ध चोरी के मामले में तीन लोगों को बंधक बनाकर बुरी तरह टॉर्चर किया गया। मुरादाबाद पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। कथित पीड़ितों में से दो विधायक के घर पर काम करते थे, जबकि तीसरा उनका दोस्त था। तीन पीड़ितों में से दो रामू कश्यप और उनके पड़ोसी अतुल कश्यप, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जबकि रामू की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तीसरे पीड़ित, लविश कश्यप को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई।

रामू की मां ओमवती कश्यप ने शुक्रवार को ठाकुरद्वारा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह और उनके साथियों पर उनके बेटे और दो अन्य युवकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ओमवती कश्यप ने आरोप लगाया कि संदिग्ध चोरी के बारे में पूछताछ करते समय तीनों युवकों को उल्टा लटका दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया, “उन्होंने उनके जख्मों पर नमक छिड़का और बिजली के झटके भी दिए।”

तीन पीड़ितों में रामू कश्यप, एक शादीशुदा दिहाड़ी मजदूर और तीन बच्चे हैं। बाकी दो, अतुल कश्यप और लविश कश्यप, कथित तौर पर विधायक के ठाकुरद्वारा वाले घर पर काम करते थे। तीनों दिलारी इलाके के रहने वाले हैं, जो विधायक के घर से करीब 12 किमी दूर है।

सोने का एक कंगन गायब

रामू के चचेरे भाई ओमपाल सिंह ने कहा कि यह घटना 6 अक्टूबर की है, जब विधायक के घर से कथित तौर पर सोने का एक कंगन गायब हो गया था। ओमपाल ने कहा, “MLA के साथियों ने अतुल और लविश से पूछताछ की और उनके साथ मारपीट की। साथियों को लगा कि अतुल और लविश ने इसे चुराया है। पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर उन लोगों को बताया कि उन्होंने कंगन रामू कश्यप को दे दिया था।”

ओमपाल ने आरोप लगाया कि विधायक के साथी बाद में रामू के घर पहुंचे और उसे कुछ काम करने के बहाने ले गए। ओमवती कश्यप ने कहा कि वह बाद में कई लोगों के साथ विधायक के घर गईं ताकि पता चल सके कि उनके बेटे और बाकी दो युवकों के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि MLA के साथियों ने उन्हें युवकों से मिलने नहीं दिया और इसके बजाय उन्हें धमकाया। उन्होंने आरोप लगाया, “हमें बाद में पता चला कि पूछताछ के दौरान घर के अंदर तीनों पर बुरी तरह हमला किया गया था। जब उनकी हालत बिगड़ी, तो उन्हें MLA के साथियों के किसी जानने वाले के हॉस्पिटल ले जाया गया।” उन्होंने आगे कहा कि चूड़ी अभी भी गायब है।

ठाकुरद्वारा स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मनोज परमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह घटना कथित तौर पर MLA के घर से सोने की चूड़ी गायब होने को लेकर हुई, और बताया कि घायल हुए दो युवकों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। विधायक का फोन उठाने वाले एक साथी हैप्पी ने कहा कि झगड़ा घर के स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर हुआ था और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि, उन्होंने MLA के शामिल होने से इनकार किया और कहा कि घटना के समय सुशांत सिंह घर पर नहीं थे। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से MLA का नाम इस मामले में घसीटा है।”

बरहापुर से दो बार के विधायक हैं सुशांत

बीजेपी विधायक सुशांत सिंह का दूसरा कार्यकाल है, जो बिजनौर जिले के बरहापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के बेटे उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव अपने सबसे करीबी विरोधी समाजवादी पार्टी के कपिल कुमार को 14,280 वोटों (कुल डाले गए वोटों का 41.58 प्रतिशत) से हराकर जीता था। वह मुरादाबाद के एक शाही परिवार से हैं।

अप्रैल 2024 में मुरादाबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग के एक दिन बाद उस समय बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उनके बेटे सुशांत ने चुनाव कैंपेन की कमान संभाली। समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा आखिरकार वह लोकसभा चुनाव जीत गईं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव ने खुद योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में 803 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को अयोध्या से नामांकन करने के लिए कहा। पढ़िए पूरी खबर…