उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से युवती को अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद लड़की को चलती कार से नीचे फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में लड़की के भाई ने आरोपियों को स्थानीय कांग्रेस नेता इमरान का करीबी बताया है। साथ ही कहा कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता के मुताबिक वह कांठ रोड पर किसी काम के लिए जा रही थी तभी कार सवार युवकों ने जबरन उसे कार में खींच लिया। जिसके बाद उसे 24 घंटे तक बंधक बनाकर बारी-बारी से तीन युवकों ने बलात्कार किया। बकौल पीड़िता उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया गया। आरोपी उसे अगवानपुर रेलवे स्टेशन के पास फेंकर फरार हो गए। जिसके बाद युवती के भाई ने इल्जाम लगाया कि गैंगरेप के आरोपी अगवानपुर के कांग्रेस नेता इमरान मिल्का के करीबी है। उसने बताया कि लगातार हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हम मामले में न्याय की मांग कर रहे।

Moradabad: Man alleges his sister was kidnapped & gang-raped by two men on 22nd January, says, "The accused are related to local Congress leader Imran Milki in Agwanpur. They have been giving us death threats. We have filed a complaint. We demand justice." https://t.co/3U5azzBXXe

