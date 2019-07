पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ से स्थिति खराब होती जा रहा है। राज्य के 23 में से 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण राज्य के 4.23 लाख लोगों प्रभावित हैं। इन लोगों के सामने भोजन-पानी का संकट पैदा हो गया है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार राज्य के गोलाघाट, धीमाजी और कामरुप जिले में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिले प्रभावित थे। बाद में बाढ़ का असर 6 अन्य जिलों में भी फैल गया। बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिलों में धीमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, दरांग, बारपेटा, नलबारी, चिरांग, गोलाघाट, मजुली, जोरहाट और डिब्रूगढ़ शामिल हैं।

राज्य का बारपेटा बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां 85,262 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद धीमाजी में 80 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एएसडीएमए का कहना है कि 41 राजस्व मंडल के 749 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। यहां 1843 लोगों को 53 राहत शिविरों में ले जाया गया है।

Assam: Water level of Brahmaputra river flowing through Guwahati crosses warning level. V Gandhiya, Section Officer, Inland Waterways Authority says, “Water has crossed warning level, it is still not at the danger level. In 1-2 days, it can cross danger level here too,” (11.7.19) pic.twitter.com/G7Z2XOtMfF

