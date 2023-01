Mohsin Shaikh murder: हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख धनंजय देसाई समेत सभी आरोपी बरी, पुलिस ने 21 पर की थी FIR

Mohsin Shaikh murder: पुलिस ने इस मामले में धनंजय देसाई सहित 21 हिंदू राष्ट्र सेना (HRS) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Mohsin Shaikh murder : मोहसिन शेख की 2 जून, 2014 को एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर जाते समय हत्या कर दी गई थी। (Express/Archive)

Mohsin Shaikh murder: पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को 28 वर्षीय इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना (HRS) के प्रमुख धनंजय जयराम देसाई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सोलापुर के रहने वाले मोहसिन शेख की हत्या सोशल मीडिया पर शिवाजी महाराज और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की आपत्तिजनक तस्वीरों के वायरल होने के बाद फैली सांप्रदायिक झड़पों के दौरान कर दी गयी थी। मोहसिन शेख की हत्या 2 जून 2014 को उस वक़्त की गयी थी जब वह अपने दोस्त रियाज अहमद मुबारक के साथ नमाज अदा कर घर जा रहे थे। Mohsin Shaikh murder: FIR में क्या था ? इंजीनियर मोहसिन शेख के भाई मोबिन शेख ने इस मामले में हडपसर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की थी। मोबिन शेख की शिकायत के अनुसार हमलावरों ने रात करीब सवा नौ बजे उन्नति नगर के सातव प्लॉट में मोहसिन और रियाज को रोका। चूंकि मोहसिन की दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी और उसने हल्के हरे रंग की पठानी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने उस पर हॉकी स्टिक से हमला किया और उसके सिर पर सीमेंट का एक टुकड़ा मारा। पुलिस ने इस मामले में पौड़ के परमार बंगले के निवासी उनके नेता धनंजय देसाई सहित 21 हिंदू राष्ट्र सेना (HRS) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जहां एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, वहीं अन्य 20 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वकील सुधीर शाह ने जानकारी दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंखे की अदालत ने देसाई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। Also Read Kerala: अपने रेपिस्ट के साथ शादी कर रही थी नाबालिग लड़की, पुलिस ने पिता के साथ पंडित और दूल्हे को धरा Mohsin Shaikh murder: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई थी पुलिस को फटकार जिस वक्त मोहसिन शेख पर हमला हुआ उसके एक घंटे बाद तक पुलिस सहित किसी भी राहगीर ने उनकी मदद नहीं की थी। 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोहसिन शेख हत्याकांड में ‘दर्शक’ होने और अपराध स्थल से भाग गए हमलावरों को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं करने के लिए पुणे पुलिस को फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति भाटकर ने एक पुलिस निरीक्षक के बयानों को लेकर कहा था कि घटना के समय, वह दो अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल के पास मौजूद थे और हमलावरों को अपराध स्थल से भागते हुए देखा था। इससे खफा होकर जस्टिस भाटकर ने कहा था कि यह किस तरह का तरीका है? आप पुलिस अधिकारी हैं। आपके पास गिरफ्तारी करने का अधिकार है। आप दर्शक नहीं बन सकते और अपराध को देख सकते हैं। आपसे कम से कम उम्मीद थी कि आप हमलावरों का पीछा करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे।

