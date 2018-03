पति मोहम्मद शमी के बाद अब फेसबुक पर भड़कीं हसीन जहां, बोलीं- किसी ने नहीं की मदद

क्रिकेटर पति मोहम्मद शमी पर संगीन आरोप लगाने के बाद हसीन जहां सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भड़क गई हैं। मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाते हुए उनपर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। यही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में शमी पर मैच फिक्स करने का आरोप भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने कहा, ‘शमी पाकिस्तानी लड़की और इंग्लैंड के बिजनसमैन के साथ मिलकर मैच फिक्स करते थे।’ पति शमी को लेकर उन्होंने सबसे पहले फेसबुक के जरिए आरोपों की शुरुआत की थी। अब उनका कहना है कि फैसबुक ने उनका अकाउट ब्लॉक कर दिया है और सैरे पोस्ट भी डिलीट कर दिये हैं। हसीन जहां ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मुझे किसी से भी सहायता नहीं मिली। इस वजह से मैंने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके अपनी बात रखी। अब फेसबुक ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। यही नहीं, उसने बिना मेरी सहमति के मेरे सभी पोस्ट हटा दिए हैं। आखिर क्यों?’

I have not received any help from anyone. So I took to Facebook to speak of my ordeal. Why did Facebook block my account & deleted all the posts without my permission?: Hasin Jahan, wife of cricketer Mohammed Shami pic.twitter.com/5Nfo5C5bvn

— ANI (@ANI) March 9, 2018