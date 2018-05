बिहार के दरभंगा में एक मुस्लिम युवक ने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। दो दिन की बच्‍ची की जान बचाने के लिए युवक ने अपना रोजा तोड़ कर रक्‍तदान किया, ताकि नवजात की सांसें चलती रहे। समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ के अनुसार, एसएसबी जवान रमेश सिंह को दो दिन पहले बेटी हुई थी, जिसकी स्थिति बेहद खराब थी। बेहतर इलाज के लिए उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्‍टरों ने बच्‍ची को खून चढ़ाने की जरूरत बताई थी। इस पर मोहम्‍मद अशफाक रक्‍तदान के लिए तैयार हो गया। बिना कुछ खाए रक्‍तदान नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए डॉक्‍टरों ने खून देने से पहले अशफाक को कुछ खाने को कहा। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लिए आजकल रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अशफाक भी रोजा पर थे, लेकिन जवान की नवजात बिटिया की जान को खतरे में देख कर उन्‍होंने अपना रोजा तोड़कर रक्‍तदान किया। उन्‍होंने कहा, ‘मेरी समझ में किसी की जान बचाना ज्‍यादा कहीं ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है। सुरक्षाबल की बेटी होने की बात ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया।’

Darbhanga: Mohammad Ashfaq broke his 'roza' (fast observed during Ramzan) to donate blood for a 2-day old child of SSB jawan Ramesh Singh, says, 'I thought saving a life is more important, knowing that she is daughter of a security personnel motivated me more.' #Bihar (27.05.18) pic.twitter.com/c1YogDnCGG

— ANI (@ANI) May 28, 2018