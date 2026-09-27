यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने के विरोध में देश भर के मोबाइल फोन विक्रेता दो अक्टूबर को ‘No UPI Day’ मनाएंगे। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) ने बताया है कि इस दिन यूपीआई से लेनदेन नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू करने का फैसला किया है। दो व्यक्तियों के बीच (P2P) लेनदेन और छोटे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

एआईएमआरए के उपाध्यक्ष और दिल्ली-एनसीआर जोन के अध्यक्ष तरविंदर सिंह ने कहा, ”एआईएमआरए ने यूपीआई लेनदेन पर लागू 0.4 प्रतिशत एमडीआर को लेकर मोबाइल विक्रेताओं की चिंताओं को बताने के लिए दो अक्टूबर 2026 को ‘No UPI Day’ का आह्वान किया है।”

क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकेंगे व्यापारी

तरविंदर सिंह ने बताया कि ‘गांधी जयंती’ के मौके पर खुदरा विक्रेता यूपीआई क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकेंगे और उस दिन यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।

एआईएमआरए ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के अनुसार, यूपीआई पर एमडीआर लगाने से हर महीने यूपीआई के माध्यम से पांच लाख से 30 लाख रुपये का लेनदेन करने वाले छोटे खुदरा विक्रेता को सीधे तौर पर 2,000 से 12,000 रुपये का मासिक नुकसान होगा। एआईएमआरए का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा।

एआईएमआरए का अनुमान है कि 0.4 प्रतिशत एमडीआर से देश भर के छोटे मोबाइल खुदरा विक्रेताओं पर प्रति माह लगभग 40 करोड़ रुपये और सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का असहनीय बोझ पड़ेगा।

यूपीआई पर एमडीआर शून्य करने की मांग

तरविंदर सिंह ने कहा, “अगर हम डिजिटल इंडिया चाहते हैं, तो यूपीआई पर एमडीआर शून्य ही रहना चाहिए। यह यूपीआई या डिजिटल इंडिया के खिलाफ कोई विरोध नहीं है। हमारी चिंता केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर डाले जा रहे अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर है।” उन्होंने कहा कि यूपीआई को शून्य एमडीआर फ्रेमवर्क के तहत ही जारी रखा जाना चाहिए।

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गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर “UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे” के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों का यह विरोध 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।